Kreisstraße ab heute gesperrt

Die Durchgangsstraße in Neidenbach soll geflickt werden. Bis Ende Oktober müssen Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen. Der Grund: Hubbel, Löcher und Unebenheiten auf der Fahrbahn sollen bald der Vergangenheit angehören. Die K 81, die durch den Ort führt, wird saniert. Die Arbeiten sollen nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein am Montag, 17. September, beginnen und voraussichtlich bis Ende Oktober dauern.

In dieser Zeit sind Teile der Densborner und der Kyllburger Straße für den Verkehr gesperrt. Für Autofahrer wird ab der Einmündung K 82/K 81 eine Umleitungsstrecke ausgeschildert (siehe Infografik). Diese verläuft über die K 82 und die L 32 nach Balesfeld und Neustraßburg hin zur L 33, die zur Einmündung K 126/K 81 in Neuheilenbach führt.

Sofern zwischen Mitte September und Ende Oktober ungünstige Witterungsverhältnisse herrschen, kann sich das Ende der Bauarbeiten, bei denen die Fahrbahndecke erneuert wird, nach hinten verlagern.