später lesen POLITIK Ortsgemeinderat Minden tagt Teilen

Twittern

Teilen



Der Ortsgemeinderat Minden tagt am Dienstag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindehaus, in Minden. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Neuorganisation der Holzvermarktung in Rheinland-Pfalz. Außerdem werden Bau- und Grundstücksangelegenheiten besprochen.