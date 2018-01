später lesen Unfallflucht Parkendes Auto gerammt Teilen

Twittern

Teilen



Zu einem Unfall kam es beim Einmarken in Bitburg. Dort wollte ein Autofahrer am Freitag zwischen 6.40 und 9.45 Uhr in der Rittersdorfer Straße sein Auto in Höhe der Haus-Nummer 16 abstellen und stieß dabei gegen den Frontbereich eines Wagens, der dort bereits stand. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.