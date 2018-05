Ein Ford C-Max ist am Freitag auf dem unbefestigten Parkplatz an der Bedastraße in Bitburg im Heckbereich beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei dürfte sich der Unfall zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr beim Ein- oder Ausparken eines anderen größeren Fahrzeuges ereignet haben. Der Verursacher fuhr weiter. Hinweise erbittet die Polizei in Bitburg, Telefon 06561/96850.