Party auf dem Land

Ich muss es zugeben: Manchmal kann es schon langweilig sein im Dorf. Bei uns in Wispelt wohnen nur zwei Mädchen in meinem Alter. Das war’s dann auch schon. Man muss sich also Hobbys suchen und sich selbst beschäftigen. Von Maria Plankenhorn