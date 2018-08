später lesen Gesellschaft Pfarrei der Zukunft wird erkundet Teilen

Im Rahmen der Erkundung der Pfarrei der Zukunft Bitburg lädt das Erkundungsteam zum ersten Miterkunder-Treffen am Donnerstag, 16. August, von 19 Uhr bis etwa 22 Uhr in die Katholische Familienbildungsstätte Bitburg, Maria-Kundenreich-Straße 4, in Bitburg ein.