Messe mit Predigt auf Eifeler Platt

Es hat schon gute Tradition, dass Pastor Thomas Weber an Pfingsten in der Bitburger Liebfrauenkirche eine Messe auf Eifeler Platt predigt. Wie es dazu kommt? Die Heilige Schrift berichtet von der Herabkunft des Heiligen Geistes auf die Jünger. „Von Feuerzungen und Sturm ist die Rede“, sagt Weber, „aber das noch größere Wunder ist das Sprachenwunder: Auf einmal verstand jeder jeden. Ein unglaubliches Geschenk.“ Das Einander-Verstehen im umfassenden Sinn des Wortes sei zum Merkmal der jungen Christengemeinde geworden. Auch in der Eifel ist es die Sprache, die die Menschen miteinander verbindet. Wer Eifeler Platt spricht, ist hier zu Hause und wird verstanden. Er gehört dazu. So wird am Pfingstsonntag, 20. Mai, 11.15 Uhr, die Messe in der Liebfrauenkirche wieder mit einer Predigt auf Platt gefeiert.