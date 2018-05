später lesen Verein Pfingstfahrt in den Schwarzwald Teilen

Der Wanderverein Seffern unternimmt von Samstag, 19., bis Montag, 21. Mai (Pfingsten) eine Drei-Tage-Wander-Erlebnisfahrt in den Schwarzwald. Abfahrt ist um 6.45 Uhr in der Ortsmitte Seffern, um 7 Uhr in Hermesdorf bei den Westeifelwerken und um 7.15 Uhr in Bitburg am Bedaplatz. Weitere Infos bei L. Brück, Telefon 06569/7380 oder 0171/1642272.