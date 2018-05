später lesen Feste Pfingstkirmes mit Kinderflohmarkt in Bettingen Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Pfingstkirmes findet vom 18. bis 21. Mai mit einem Rummelplatz auf dem Schulhof in Bettingen statt. Die DJK Bettingen bietet dabei ihr Kirmesprogramm an. Beginn ist am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassanstich mit DJ Bürjamästa. Am Samstag findet von 14 bis 17 Uhr der Kinderflohmarkt statt. Dort können Spielsachen, Kleidung, Bücher und sonstiges günstig erworben oder verkauft werden. Anmeldung und Auskunft bei Tanja Heck (Tel: 05627/714, heck-tanja@online.de). Am Samstag lockt ab 19 Uhr eine Rocknacht mit Projekt Allstar.