Pflanzen, Kochbus und mehr

(red) Ein Tag der offenen Tür findet am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 16 Uhr in und um das Gewächshaus auf dem Gelände der Alten Kaserne in der Else-Kallmann-Straße statt. Neben der Eröffnung der DRK-Fahrrad-Werkstatt mit Fahrradchecks, Kinderanimation und Glücksrad werden Kaffee und Kuchen angeboten. Zudem werden im Gewächshaus Gemüse-, Salat- und Blumensetzlinge, Kräuter, Stauden sowie Dekoideen für drinnen und draußen angeboten. Im Kochbus gibt es gesunde Häppchen und darüberhinaus auch einen Kochkurs.