Die Polizei Bitburg sucht Zeugen einer Unfallflucht. Ein Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 7.50 und 13.10 Uhr im Ostring in Höhe der Haus-Nummer 1 einen am Straßenrand parkenden Mini gestreift und dabei den Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.