In dem Zentrum sollen psychisch kranke Menschen aus der Region Unterstützung finden. Platz ist für 16 Bewohner. Mit dem Regionalzentrum wird eine Versorgungslücke geschlossen, so dass Menschen mit schwerwiegenden psychischen nah an ihrem Wohnort und Umfeld geholfen werden kann.

Die Firma Eifelhaus investiert in den Bau rund fünf Millionen Euro. Die Eröffnung ist für Anfang 2019 geplant. ⇥(scho)/TV-Foto: Dagmar Schommer

FOTO: Dagmar Schommer / TV

