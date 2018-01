später lesen Unfall Drei Autos gerammt und weitergefahren FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Auf der B 50 kam es am Donnerstagmorgen gegen 7.40 Uhr zwischen den Kreisverkehren bei Spangdahlem und Herforst auf Höhe der Air Base zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge teils erheblich beschädigt wurden. Der Unfallverursacher – der Fahrer eines weißen Daimler Benz – fuhr einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er war in Richtung Bitburg unterwegs und geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr. Er streifte drei ihm entgegen kommende Autos, die dabei beschädigt wurden. Auch der weiße Daimler des Unfallfahrers müsste an der Fahrerseite deutliche Spuren von den Kollisionen haben. Die Polizei sucht Zeugen.