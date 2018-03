Polizei ermittelt flüchtigen Fahrer

Dank eines Zeugen hat die Polizei Bitburg einen Tatverdächtigen nach einer Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei bedankt sich für den Hinweis. Am Donnerstag war ein unbekannter Autofahrer gegen 7.40 Uhr auf der B 50 zwischen den Kreisverkehren Herforst und Spangdahlem in den Gegenverkehr geraten. Er stieß mit drei entgegenkommenden Autos zusammen, die zum Teil stark beschädigt wurden. Der Mann fuhr einfach weiter, ohne sich darum zu kümmern. Nachdem die Polizei öffentlich nach Zeugen gesucht hatte, meldete sich am Samstag jemand, der den Unfall beobachtet hatte. Sein Hinweis führte dazu, dass der mutmaßliche Fahrer und das unfallbeteiligte Fahrzeug identifiziert werden konnten.