Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

(red) Bei der ehemaligen Bunkeranlage in Biesdorf ist am Montagmittag ein Heckenbrand gemeldet worden. Die Feuerwehren aus Biesdorf, Körperich und Kruchten hatten den Brand schnell unter Kontrolle und konnten einen größeren Flächenbrand verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte offensichtlich am Eingang des Bunkers ein Feuer entfacht. Brandreste aus Kunststoff und Papier deuten auf eine vorsätzliche Brandlegung hin.

Die Polizei Bitburg ermittelt nun wegen Brandstiftung und umweltgefährdende Abfallbeseitigung.

Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der ehemaligen Bunkeranlage in der Nähe des Biesdorfer Hofes in der der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr am gestrigen Montag, erbittet die Polizei Bitburg unter der Rufnummer 06561/9685-0.