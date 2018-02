Luxemburger Polizei fasst kriminellen Topfhändler

Ihr Name

Bereits vor einigen Wochen hatten die Ermittler vor einem zwielichtigen Verkäufer gewarnt, der wohl Imitate von Markenware zu einem auffallend günstigen Preis unter die Leute gebracht hatte. Bei der Überprüfung dieser Küchenutensilien stellte sich dann aber heraus, dass sie von minderer Qualität waren.

Dieser Mann konnte nun in Junglinster bei Echternach ergriffen werden. Zeugen hatten die Polizei informiert, dass der Mann in der Kleinstadt an der deutschen Grenze gesichtet wurde.

Am Nachmittag wurde er dann festgenommen und auf die Wache gebracht. Ob es sich, um den gesuchten Betrüger handelt, kann eine Sprecherin der Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Klar ist nur: Die Töpfe, mit denen der Mann gehandelt hatte, waren in der Tat – anders als deklariert – von schlechter Qualität.

Erfahren hatte unsere Zeitung von dem Einsatz, weil Leser unsere Reporter auf ein großes Polizeiaufgebot zwischen Echternach und Junglinster aufmerksam gemacht haben.

Wenn auch Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt, können Sie uns jederzeit eine E-Mail schreiben unter eifel@volksfreund.de