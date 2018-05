später lesen Blaulicht Polizei kontrollierte Motorräder in Eifel und Ardennen Teilen

Twittern

Teilen



Zum neunten Mal fand am Samstag, 12. Mai, eine internationale Motorradkontrolle in der Region Eifel-Ardennen statt. Sie ist fester Bestandteil der vom Polizeipräsidium Trier initiierten Verkehrssicherheitskonzeption „Motorradfahren in der Eifel – aber sicher !“. Unter gemeinsamer Führung der Polizei Diekirch für den Bereich Eisenbach und der Polizei Bitburg für den Bereich Roth an der Our wurden ganztägig Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt 100 Motorradfahrer wurden überprüft. Bei 31 Fahrern gab es Grund zur Beanstandung. Verwarnungen, Bußgelder oder das Einleiten von technischen Überprüfungen war die Folge.