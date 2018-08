Polizei meldet zwei Unfallfluchten an zwei Tagen

Der erste Unfall ereignete sich nach Angaben der Inspektion am Sonntag zwischen 15.40 und 16.30 Uhr vor der Apotheke in der Bitburger Denkmalstraße. Offenbar hatte ein Fahrer dort einen geparkten Golf gerammt ohne den Schaden zu melden.

Ähnliches soll sich am Montag auf dem Aldi-Parkplatz in der Güterstraße zugetragen haben. Gegen 9.35 Uhr wurde dort ein blauer Mazda an der hinteren Stoßstange gerammt. Auch dieser Schaden soll beim Ein- beziehungsweise Ausparken entstanden sein. Und auch hier sei der Verursacher weitergefahren ohne zumindest einen Zettel zu hinterlassen.

Hinweise an die Polizei Bitburg unter Telefon: 06561 / 96850.