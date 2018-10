später lesen Musik Polnischer Pianist spielt im Haus Beda Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Kulturgemeinschaft Bitburg lädt zum Klavierkonzert mit dem polnischen Pianisten Wojcieh Waleczek für Dienstag, 16. Oktober, 20 Uhr ins Haus Beda ein. Der 1980 geborene Künstler führt seit einigen Jahren eine breit angelegte Konzerttätigkeit, indem er die symphonischen Konzerte als auch Solo- und Kammerrecitals in Ländern der Europäischen Unions sowie auch in der Schweiz, in Bosnien und Herzegowina, Moldau, Russland, Kasachstan, Jordanien, Palästina, im Iran, Irak, in Kanada, Japan, Argentinien und in den Vereinigten Staaten von Amerika gespielt hat. Musik