Prinzenpaare aus Neuerburg laden ein zum Karneval

(red) Der Neuerburger Karnevalsverein „Dreij-Sachs-Nang“ organisiert am Sonntag, 14. Januar eine Haus- und Straßensammlung. Treffpunkt ist um 13 Uhr im „Hotel zur Stadt Neuerburg“. Der Kartenvorverkauf für die Kappensitzung am Samstag, 27. Januar, ist am Samstag, 20. Januar, ab 7 Uhr in der Stadthalle. Zur Kappensitzung laden Prinz Stefan I. (Weiler) und Ihre Lieblichkeit Prinzessin Caro I. (Ambros) schon jetzt ein. Nach dem Programm wird noch ausgelassen gefeiert. Kinderkarneval ist am Samstag, 3. Februar ab 14.11 Uhr. Prinz Luca II. und Prinzessin Cecile I. freuen sich auf viele Besucher. Der traditionelle Rosenmontagszug startet am 12. Februar, um 14.11 Uhr. Im Anschluss ist Narrentreiben in den Lokalen der Stadt und Live-Musik mit „Firlefanz“ in der Stadthalle. ⇥Foto: Studio Höffler, Neuerburg