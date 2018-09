Der Offene Kanal zeigt am Donnerstag, 27. September, um 19.30 Uhr einen Bericht über die Bitburger Gäßestreppertaufe. Mit einem Umzug durch die Bitburger Fußgängerzone sind die Täuflinge, ehemalige Täuflinge, Patres, Hansebrüder und viel „Fußvolk“ zum Petersplatz gezogen.

Um 20.35 Uhr folgt der Beitrag „Etoscha - ein Film von Willy Lang“. In diesem Film lässt der verstorbene Luxemburger Tierfilmer Willy Lang die Faszination der afrikanischen Wildnis deutlich spüren.

Die Sendung wird wiederholt am Samstag, 29. September, von 13 bis 14.30 Uhr, am Sonntag, 30. September, von 3 bis 4.30 Uhr und am Dienstag, 2. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr.