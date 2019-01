später lesen Offener Kanal „Muselfränkisch“ im Offenen Kanal Teilen

(red) Der Offene Kanal Bitburg strahlt am Donnerstag, 17. Januar, um 19.30 Uhr den Beitrag „Muselfränkisch iewer all Grenzen“ aus. Zur Präsentation der Doppel CD mit dem Titel „Muselfränkisch iewer all Grenzen“ hatte der Ehrenvorsitzende der Kulturgemeinschaft Bitburg, Werner Pies, in den Festsaal des Hauses Beda eingeladen.