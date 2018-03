später lesen Puppenpalast in prüm Kasperltheater in Prüm FOTO: Puppenpalast / Trierischer Volksfreund FOTO: Puppenpalast / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Der Puppenpalast gastiert am Mittwoch, 17. Januar, im Konvikt. Die Vorstellung beginnt um 15.30 Uhr. Karten gibt es ab 15 Uhr an der Tageskasse. Das Märchen wird in fünf Akten aufgeführt und ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Spieldauer: etwa 55 Minuten.