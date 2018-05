später lesen Freizeit Putten, chippen, driven: Schnuppertag im Golfclub Teilen

Der Golfclub Südeifel in Baustert bietet am Sonntag, 6. Mai, von 11 bis 16 Uhr einen kostenlosen Schnuppertag an. Das Motto: „Bring neuen Schwung in Deine Gesundheit“. Denn es geht nicht nur um Sport, sondern auch um die Gesundheit, die sich mit Golf fördern lässt.