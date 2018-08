später lesen Queenz of Piano Queenz of Piano spielen Klassik und Pop Teilen

(red) Das Duo Queenz of Piano gibt am Samstag, 18. August, um 20 Uhr ein Konzert im Haus Beda. Anlass ist das 70. Jubiläums der Kulturgemeinschaft Bitburg. In ihrem Programm interpretieren die Pianistinnen aktuelle Hits der Rock- und Popmusik sowie der Klassik von Metallica bis Bach.