Quetschenfest: Ran an die Früchtchen

Die Zwetschen bleiben trotzdem die Stars am ersten und zweiten September, wie die Organisatoren vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Geichlingen schreiben. So gibt es samstags ab 14 Uhr frischen Kuchen aus dem Steinofen. Das Beste daran: Mit der Nascherei kann man sogar Gutes tun. Denn ein Teil des Erlöses des Kuchenverkaufs wird für wohltätige Zwecke gespendet.

Samstags entern die „Dompiraten“ das Geichlinger Gemeindehaus. Die Stimmungsband fühlt sich musikalisch zwischen Kölschrock und Karneval wohl. Als Vorband tritt „Eifelbrass“ auf, eine Blaskapelle aus der Region.

Sonntags geben dann die Musikvereine Ringhuscheid und Steffeln den Ton an. Während der Auftritte können Besucher über den Bauern- und Handwerkermarkt bummeln. Hier bieten Verkäufer aus der Region – wie der Name es schon sagt – handwerkliche und landwirtschaftliche Produkte an.

Weil das für die Kleinen nicht ganz so interessant ist wie für ihre Eltern, haben die Geichlinger wie immer ein Kinderprogramm auf die Beine gestellt. Hauptattraktionen sind ein „Hau den Lukas“ und ein „Swing’m Off“,eine Art Gummi-Arena, in der sich Jungs und Mädchen mit einem Schleuderball vom Podest stoßen können. Außerdem gibt es einen Traktor-Parcours, Kinderschminken und eine Hüpfburg.