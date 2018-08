später lesen Bollendorf/Kyllburg Radler zu Gast in Bollendorf und Kyllburg FOTO: tv / Peter Neises FOTO: tv / Peter Neises Teilen

(red) Die Vor-Tour der Hoffnung war am Sonntag auch in Bollendorf zu Gast. Einige Radfahrer nutzten das kühle Naß der Sauer, um der Hitze zu trotzen. In Kyllburg machte der Tross ebenfalls Station.