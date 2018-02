später lesen Freizeit Rastplatz am Kylltalradweg eingerichtet Teilen

Wer viel radelt oder wandert, muss auch rasten. Am Kylltalradweg können sich Freizeitsportler und Touristen ab sofort über einen neu angelegten Rastplatz mit Ruhebank und Tisch am Ortseingang der Gemeinde Philippsheim freuen. Mit viel Fleiß und Engagement haben 15 Helfer aus dem Dorf drei Monate lang tatkräftig mit angepackt und den Ruhebereich geschaffen. Unterstützt wurde die Aktion von innogy durch die Mitarbeiter-Initiative „Aktiv vor Ort“ mit einer Fördersumme in Höhe von 2000 Euro. Als Projektpate engagierte sich Josef Kraff, Mitarbeiter bei innogy am Standort Trier, der seinen Arbeitgeber erfolgreich um die Förderung gebeten hatte.