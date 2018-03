Rat entscheidet über Investitionen

Ihr Name

Das meiste Geld fließt in Pflichtaufgaben. So plant die Stadt, 280 zusätzliche Kita-Plätze in der Alten Kaserne zu schaffen. Dafür hat sie einen der denkmalgeschützten Blocks gekauft, der für insgesamt rund sechs Millionen Euro umgebaut werden soll. Knapp 700 000 Euro sind für die Grundschule Süd vorgesehen. Dort soll die Turnhalle saniert werden. Größter Posten ist die weitere Sanierung der Fußgängerzone. Für den Ausbau des Abschnitts vom Petersplatz samt Nebenstraße bis Liebfrauen stehen im Haushalt 1,2 Millionen Euro bereit.

Der Bitburger Stadtrat tagt heute, 17 Uhr, in öffentlicher Sitzung.