Realschule plus präsentiert sich

(red) Die Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg hat sich gemeinsam mit dem St.-Willibrord-Gymnasium beim Tag der offenen Tür in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Samstagsmorgens waren die Viertklässler und ihre Eltern eingeladen, um ihre mögliche zukünftige Schule zu erleben – und sehr viele nutzten das Angebot.

(red) Die Otto-Hahn-Realschule plus Bitburg hat sich gemeinsam mit dem St.-Willibrord-Gymnasium beim Tag der offenen Tür in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Samstagsmorgens waren die Viertklässler und ihre Eltern eingeladen, um ihre mögliche zukünftige Schule zu erleben – und sehr viele nutzten das Angebot.

Dabei stießen auch die Profilklassen (Sport-, Französisch, bilinguale Englischklasse) auf sehr großes Interesse. Anmeldungen zum Besuch der gemeinsamen Orientierungsstufe für Realschule plus und Gymnasium: 15. bis 23. Februar in der Otto-Hahn-Realschule plus, Telefon 06561/95240.

⇥Foto: Realschule plus