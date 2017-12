später lesen Polizei Reifen zerstochen – Zeugen gesucht Teilen

(red) Unbekannte haben am Donnerstag, 14. Dezember, zwischen 6 und und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Gemeindehalle Neue Mitte einen Reifen an einem silbernen Ford Fiesta zerstochen. Dies teilte die Polizei erst jetzt mit. An dem gleichen Fahrzeug wurden am Samstag zwischen 15 und 16.30 Uhr zwei weitere Reifen zerstochen, als der Wagen auf dem Mitfahrerparkplatz an der B 51, Abfahrt Eßlingen, parkte.