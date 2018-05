(cb) Vandalismus: In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Echternacherbrück an fünf Autos Reifen zerstochen worden. Die Wagen parkten in der Fölkenbacher Straße und in der Straße Im Dreizep. Hinweise erbittet die Polizei in Bitburg, Telefon 06561 / 96850.