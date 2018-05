Reinigungsspray war Grund für Explosion

Am Montag sind bei einem Brand in Bitburg in der Straße „Alte Gerberei“ zwei Männer verletzt worden. Nun stellte sich heraus, dass wohl ein Reinigungsspray zu der Detonation geführt hatte. Wie die Polizei in Bitburg mitteilt, hatten zwei Brüder das Sprühmittel zur Reinigung eines Laptops benutzt. Das Spray habe dann mit einer Kerze in der Nähe reagiert und die Explosion ausgelöst.Die Polizei schätzt den durch die Explosion und Feuer entstandenen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.