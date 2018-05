Erpresserbriefe eines Rentners

Der Mann habe Zettel in zwei Briefkasten geworfen. Darin soll er die Empfänger aufgefordert haben, jeweils 500 Euro an einem bestimmten Ort zu verstecken. Andernfalls wolle er die Enkel oder die Kinder der Personen töten. Auch die Polizei sollten die Bedrohten nicht einschalten. Das taten die beiden aber trotzdem. Und deshalb muss sich der Rentner nun vor dem Amtsgericht Bitburg verantworten. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Erpresser beginnt am Mittwoch um 11 Uhr in Saal 124.