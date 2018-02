Revolution beginnt Schlag 11.11 Uhr

Ihr Name

Liebe Narren weit und breit: Am Donnerstag wird nicht getürmt, sondern Bitburgs Rathaus gestürmt. Die alten Weiber wissen, wie es geht, damit am Ende ihr Wahrzeichen – die übergroße Unterhose – wieder vom Maste weht. Dann ist Bitburg und das ganze Land wieder fest in Narrenhand. Damit die Revolution auch diesmal glückt, wären die Bitburger Möhnen ganz entzückt, wenn ihnen möglichst viele helfen kommen. Dann ist die Schlacht um den Schlüssel auch schnell gewonnen. Bürgermeister Kandels und seine Leute verteidigen sich immer tapfer gegen die Narrenmeute. Ob die Weiber auch diesmal gewinnen? Dann würde gefeiert, wie von Sinnen. Im Rathaussaal mit Sekt, Wein und Bier. Alle mitmachen, es wird morgen lustig hier!

Damit es alle wissen: Los geht es um 11.11 Uhr am Rathaus und da wollen die Revolutionärrinnen niemand vermissen!