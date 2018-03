(red) Die Arbeitsgemeinschaft der Rheuma Liga Speicher lädt zu einem Vortrag von Dr. Veit Engst, Neurochirurg in Bitburg, am Mittwoch, 31. Januar, um 19 Uhr, in das Gasthaus „Unter den Kastanien“ ein. Engst referiert über die Geschichte der Neurochirurgie. Dazu sind alle Interessierten eingeladen.