Rollbraten, Deko und mehr

Der Ehlenzer Weihnachtsmarkt lockt am 3. Dezember mit vielen Angeboten.

Ehlenz (red) Die Vereine und Gruppen aus Ehlenz veranstalten am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, gemeinsam den Ehlenzer Weihnachtsmarkt. An den Marktständen werden von 11 bis 18 Uhr Geschenkartikel, Plätzchen, weihnachtliche Basteleien, Adventskränze, Blumengestecke sowie viele andere Dinge angeboten. Wanderfreunde können ab 10.30 Uhr an geführten Touren des Wandervereins Seffern über fünf oder zehn Kilometer mit Start und Ziel auf dem Weihnachtsmarkt teilnehmen und anschließend auf dem Markt verweilen. Ab 13 Uhr ist Unterhaltung im Gemeindehaus mit Präsentation des neuen Fotobildbandes "Ehlenz, doh se mir daheem" durch den Arbeitskreis Ortschronik angesagt. Zudem unterhalten die Mundartsängerin Sylvia Nels, der Kirchenchor, die Gitarrengruppe und die Minigarde im Gemeindehaus die Gäste. Der Nikolaus hat seinen Besuch angesagt. Das Team vom Talhof bietet in der Schulstraße Ponyreiten an. Für Essen und Trinken ist gesorgt - von Reibekuchen, Waffeln, Bratwurst, Kaffee und Kuchen über Schnäpse, Glühwein, Glühviez und vieles mehr. Als Mittagessen wird Rollbraten mit Beilagen angeboten.