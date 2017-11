später lesen Rother planen Haushalt Teilen

Roth an der Our (red) Eine Sitzung des Ortsgemeinderates Roth an der Our ist am Dienstag, 21. November, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus, Roth/Our. Thema ist unter anderem der Haushaltsplan.