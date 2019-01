später lesen Veranstaltung Rund Tausend Gäste bei Ü30-Party in Bitburg FOTO: TV / Markus Angel FOTO: TV / Markus Angel Teilen

Sie ist inzwischen eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadthalle in Bitburg – die Ü30-Party der Feuerwehr Bitburg lockt jedes Jahr über tausend Besucher an. So passt auch an diesem Wochenende fast keine Maus mehr in die bis in den letzten Winkel gefüllte Stadthalle. Von Markus Angel