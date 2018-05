später lesen Vereine Samstagstreff beim Förderverein Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Förderverein für Gesundheit, Vitalität und Lebensqualität lädt alle Interessierten zum Samstagstreff (immer um 17 Uhr) ein. Alle, die Hautprobleme, Allergien, Herz-Kreislauf-Probleme, Verspannungen und Kopfschmerzen haben und die Ursache in den belastenden Umwelteinflüssen vermuten , sind willkommen. Termine: 19. Mai in Preist, 26. Mai in Herresthal, 2. Juni in Preist.