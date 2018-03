später lesen Konzert Rudi Rhode singt Bob Dylan Songs FOTO: Rudi Rhode / Trierischer Volksfreund FOTO: Rudi Rhode / Trierischer Volksfreund Teilen

(red) Eine szenisch-musikalische Biografie von Bob Dylan gibt es am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kleinen Landcafé. No cover, so lautet das musikalische Motto des Bühnen-Programms von Schauspieler Rudi Rhode und Musiker Michael Gustorff. Mit Hilfe von Gesang, Akkordeon, Bass, Drumming und Loops werden bekannte und unbekanntere Stücke von Dylan gespielt. Karten gibt es zu 15 Euro im Vorverkauf sowie 18 Euro an der Abendkasse. Infos unter Telefon 06593/996969. ⇥Foto: Rudi Rhode