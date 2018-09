später lesen Blaulicht Scheune brennt komplett aus Teilen

Auf einem Aussiedlerhof in Heilenbach brannte am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr eine Scheune, in der rund 100 Heuballen gelagert waren. Die Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Dennoch brannte die Scheune komplett aus.