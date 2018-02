später lesen Polizei Schilder touchiert und geflüchtet Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Polizei sucht den unbekannten Fahrer eines dunklen Wagens, der am Samstag nach einem Unfall in Bickendorf geflüchtet ist. Gegen 10 Uhr kam er mit seinem Auto in einer Kurve in der Ließemer Straße von der Straße ab und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Laut Angaben der Polizei soll der Fahrer zunächst ausgestiegen sein, sich den Schaden angeschaut haben und dann weitergefahren sein.