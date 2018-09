später lesen Polizei Schlägerei in Bitburg: Polizei sucht Zeugen Teilen

Die Polizei sucht Zeugen eines Kampfes, der sich am Mittwoch gegen 21.30 Uhr an der Fußgängerampel der Straße Glockenhäuschen ereignet hat. Zwei Männer waren zwischen Busbahnhof und Fußgängerzone zu Fuß unterwegs, als sie bei der Ampel in einen Streit gerieten.