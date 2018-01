Informationen und Mitmachaktionen

(red) Zum „Tag der Neuen“ lädt das St.-Josef-Gymnasium Biesdorf für Samstag, 27. Januar, ab 13 Uhr ein. Willkommen sind alle Eltern und Erziehungsberechtigten, die in Erwägung ziehen, ihr Kind zum Schuljahr 2018/2019 am Gymnasium Biesdorf anzumelden. Auch die Kinder sind eingeladen, denn an diesem Tag wird es Mitmach-Aktionen, unter anderem in den Sprachen, Theater, Sport, Kunst und Musik geben. Zudem besteht die Möglichkeit, die Schule zu besichtigen. Während des gesamten Nachmittags kann man mit Mitgliedern der Schulleitung Beratungs- und Anmeldegespräche führen oder diesbezüglich Termine vereinbaren.

Info: www.sjg-biesdorf.de oder

www.facebook.com/SJG.Biesdorf