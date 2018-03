später lesen Schule Schnuppertag an der Realschule plus in Neuerburg Teilen

Die Grund- und Realschule plus Neuerburg veranstaltet am Samstag, 20. Januar, ihren traditionellen Schnuppertag. Dazu sind die Schüler der vierten Klassen und ihre Eltern eingeladen. Der Schnuppertag beginnt um 8.30 Uhr und endet um 12 Uhr. Interessierte Eltern erhalten Informationen zur Organisation der Schulform Realschule plus in kooperativer Form und zur Arbeitsweise in der Neuerburger Orientierungsstufe. Die Orientierungsstufe in Neuerburg bildet die Grundlage für die weiterführenden Bildungsgänge im Neuerburger Schulzentrum: Ab Klassenstufe sieben besuchen die Schüler das Gymnasium oder die Realschule plus mit den abschlussbezogenen Bildungsgängen Berufsreife und Realschulabschluss.