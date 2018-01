Schnuppertag in Bitburg

Eine Teamsport für jedes Alter: Gateballer wollen neues Team in Bitburg aufbauen.

(red) Die Süd-Eifel-Krocket- und Gateball-Freunde organisieren einen Schnuppertag am Sonntag, 28. Januar, von 14.30 bis 18 Uhr, in der Kunstrasenhalle der Sport-Schule, Werner-von-Siemensstraße, am Flugplatz in Bitburg.

Gateball ist eine Team-Sportart, die für alle Alters- und Fitness-Niveaus geeignet ist. Bis jetzt in der Eifel nur in Eisenschmitt und Gransdorf gespielt, wird diese Sport-Art in Deutschland immer beliebter. Die Süd-Eifeler versuchen nun, einen Klub in Bitburg zu gründen, um sich mit befreundeten Teams in der Region messen zu können.

Ein komplettes Team besteht aus fünf Spielern. Jeder Spieler spielt nur mit seinem eigenen, mit einer Nummer versehenen Ball. Es wird abwechselnd geschlagen.

Mitsamt Schläger versucht man, seinen Ball durch die drei Tore und zum Zielstab zu rollen, seinem Team zu helfen und die Bälle vom gegnerischen Team ins Aus zu schlagen. Ein Spiel dauert nur 30 Minuten.

Weitere Informationen gibt es bei John Swabey, Telefon 06567/9604095.

Mehr über Gateball und die Süd-Eifel-Krocket- und Gateball-Freunde erfährt man auch auf der Webseite beim folgende Link: http://www.gransdorf.de/

index.php/vereinsleben/gateball