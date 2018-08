später lesen Vereine Rein in die Kartoffeln: Schrompersfest in Scheuern Teilen

Dieser Ort ist wirklich verrückt nach Kartoffeln. Um „Schrompern“, wie die Knolle in Scheuern heißt, dreht sich in dem Südeifelort ein ganzes Fest – und das nun schon zum 31. Mal. Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit.