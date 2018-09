später lesen Schüler informieren sich über Berufswelt Schüler informieren sich über Berufswelt FOTO: Teilen

(red) Im Rahmen der Berufsorientierung am Staatlichen Eifel-Gymnasium ging es mit allen Schülern der Klassenstufe zehn zur Messe „Job Initiative Eifel“ zur Stadthalle in Bitburg. Die Messe eröffnet jungen Menschen erste interessante Einblicke in die Berufswelt.