Schüler spielen Goethes Faust

Der Teufel Mephisto stellt Faust in Biersdorf gleich an fünf Abenden die Gretchenfrage. Denn Ludigaudens, die Theater-AG des privaten St.-Josef-Gymnasiums Biersdorf, zeigt das Stück „Faust I“ von Goethe. In der 1808 erstmals veröffentlichten Tragödie erzählt der Schriftsteller vom glück­losen Streben des alternden Gelehrten Faust, das Wissen der Welt zu beherrschen, der zu diesem Zweck einen Pakt mit dem Teufel eingeht und darauf in verjüngter Gestalt das „schöne Fräulein“ Gretchen ins Unglück stürzt.